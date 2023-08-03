“الزكاة” تدعو المنشآت الخاضعة لـ”الاستقطاع” لتقديم الإقرارات

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، (الخميس)، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتها عن شهر يوليو قبل نهاية يوم 10 أغسطس 2023.
وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
ودعت الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa). وفق “أخبار 24”.