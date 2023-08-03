“أمانة الجوف” تبدأ صيانة طريق الملك خالد بسكاكا

بدأت أمانة منطقة الجوف، تنفيذ مشروع صيانة طريق الملك خالد بمدينة سكاكا، وتمتد أعمال المشروع من تقاطع طريق الملك فهد إلى ميدان الفلك.
وأوضح أمين منطقة الجوف، المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن المشروع يأتي في إطار خطط الأمانة لتأهيل وصيانة وتطوير الطرق والمحاور الرئيسية، لتحسين المشهد الحضري وضمان سلامة مستخدمي الطرق، وخدمة أهالي المنطقة.
وتتضمن أعمال المشروع كشط أسفلت بمساحة 19.3 ألف متر مربع، وتركيب إنترلوك على 12.5 ألف متر مربع، وبردورات على امتداد 5.5 ألف متر، و20 عمود إنارة، كما يتضمن المشروع زراعة 100 شجرة لزيادة المسطحات الخضراء وتعزيز الجوانب الجمالية والبيئية، وإنشاء ممر للدراجات الهوائية بطول 600 متر لعشاق ركوب الدراجات وممارسة الرياضة. وفق “أخبار 24”.