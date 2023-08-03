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03/08/2023   4:14 م

دراسة وتحليل الاحتياجات التنموية في المملكة

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كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعتزم تنفيذ مشروع يستهدف دراسة وتحليل الاحتياجات التنموية في المملكة، والذي يسهم في وضع الخطط والتوجهات الاستراتيجية للتطوير والتنمية المستقبلية.

وتسعى الوزارة وفقاً للمصادر، إلى تصميم وتنفيذ حملات إعلامية توعوية تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الاحتياج التنموي في المجتمع، وتعزيز مشاركة الجهات ذات العلاقة في تلبية الاحتياجات التنموية، وقياس الأثر من الحملات التوعوية.

يشار أن دراسة الاحتياج التنموي تعنى بدراسة مجتمع معين من حيث موارده التنموية (الطبيعية، البشرية والمجتمعية) وتحديد المشكلات التنموية وترتيب الأولويات، وتحديد الأنشطة التنموية اللازمة لمعالجة تلك المشكلات.  وفق “أخبار 24”.

دراسة وتحليل الاحتياجات التنموية في المملكة

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