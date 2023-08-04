“6.1 مليار” أرباح مؤسسات المال الـ”مرخصة”

أكدت هيئة السوق المالية، أن مؤسسات السوق المالية المرخص لها حققت صافي دخل بلغ 6.1 مليار ريال في نهاية عام 2022م “الأعلى في تاريخها”، بزيادة قدرها 29.8%، مقارنةً بــ 4.7 مليار ريال في 2021م.
وأوضح وكيل الهيئة لمؤسسات السوق، بندر العايد، أن هذه الزيادة جاءت في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المضي قدماً في خطة تطويرية شاملة بالتعاون مع منظومة السوق المالية بشكل كامل، حيث تعمل على وضع الأسس والقواعد التي تنظم عمل مؤسسات السوق المالية بما يضمن حماية المستثمر وقيام تلك المؤسسات بدورها على الوجه الأكمل.
وأضاف العايد أن الأرباح المبقاة لدى مؤسسات السوق المالية سجلت رقماً قياسياً عند 60.34 مليار ريال في نهاية عام 2022 وبارتفاع نسبته 39.17%، مقارنةً بــ 43.36 مليار ريال في عام 2021. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن انتعاش أرباح مؤسسات السوق المالية يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 26% بنهاية عام 2022م، مقارنةً بـعام 2021م، لتصل إلى أكثر من 12 مليار ريال “هي الأعلى في تاريخ مؤسسات السوق المالية”، فيما شكلت إيرادات إدارة الأصول النسبة الأكبر من الإيرادات المجمعة لمؤسسات السوق المالية وبنسبة 33.64%، تلاه نشاط التعامل 19.67% والاستثمارات بنحو 16.45% والمصرفية الاستثمارية بنحو 9.71% وتوزعت النسب المتبقية على بقية الأنشطة الأخرى المتضمنة الإيرادات الأخرى، والمشورة، والحفظ.