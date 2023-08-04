إيرادات “315 مليار”.. ومصروفات “320 مليار”

كشفت وزارة المالية، عن التقرير الربعي الثاني للميزانية العامة للدولة للعام الحالي 2023، حيث سجلت الإيرادات 315 ملياراً، والمصروفات 320 مليار ريال، فيما بلغ العجز 5 مليارات ريال، سيتم تغطيته عبر تمويل من الدين الخارجي.
وفيما يخص النصف الأول من العام 2023، سجلت الإيرادات 595.77 مليار ريال، والمصروفات 603.95 مليار ريال، ليصل العجز الفعلي المتحقق للنصف الأول 8.18 مليار ريال.
وبلغت الإيرادات النفطية للربع الثاني من العام 180 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 135 مليار ريال من الضرائب على الدخل والسلع والخدمات.
وتوزعت المصروفات للربع الثاني على عدد من القطاعات، أبرزها تعويضات العالمين 132 ملياراً، واستخدام السلع والخدمات 62 ملياراً، والمنافع الاجتماعية 39 ملياراً. وفق “أخبار 24”.
فيما بلغ المصروف الفعلي للنصف الأول من عام 2023 بالقطاع العسكري 111 مليارا، والصحة والتنمية الاجتماعية 128 ملياراً، والتعليم 103 مليارات، والبنود العامة 103 مليارات.