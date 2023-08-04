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جديد المحليات > المملكة تمدد “الخفض التطوعي” حتى “سبتمبر”
04/08/2023   7:54 ص

المملكة تمدد “الخفض التطوعي” حتى “سبتمبر”

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كشفت وزارة الطاقة، عن أن المملكة ستعمل على تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة إنه بعد تمديد الخفض سيكون إنتاج المملكة في شهر سبتمبر المقبل ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

وأوضح أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023م والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024م. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

المملكة تمدد “الخفض التطوعي” حتى “سبتمبر”

جديد المحليات
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