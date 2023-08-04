“تطوير” طريق النفود بـ”الرياض”

بدأت أمانة منطقة الرياض، أعمال تأهيل وتطوير شمال طريق النفود عند تقاطُعه مع طريق ديراب، والتي شملت إنشاء نفق بطول 1600 متر وجسر التفافي بمسافة 950 متراً عند تقاطُعه مع طريق ديراب؛ بهدف رفع كفاءة الطرق.
وأشارت الأمانة إلى أن الأعمال، تشمل تنفيذ شبكة تصريف سيول بطول 5 آلاف متر، ومسارات للخدمة على طريق النفود بطول 4.8 ألف متر، إلى جانب أعمال سفلتة بمساحة 225 ألف متر مربع، و3 تقاطعات محكومة بإشارات مرورية.
وتضمن تطوير أرصفة بمساحة 83 ألف متر مربع، و4 مداخل لربط طريق النفود بحيَّيْ أحد وعكاظ، وتركيب 360 عمود إنارة، و289 لوحة طرق قياسية، وزراعة ما يزيد على 550 شجرة ومسطحات خضراء تصل إلى 6.2 ألف متر مربع.
وفق “أخبار 24”.