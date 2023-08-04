مذكرة توظيف بين “جودة الحياة” و”صندوق الشهداء”

وقع برنامج جودة الحياة وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، مذكرة تعاون؛ بهدف إقامة شراكة استراتيجية، وتوفير فرص التوظيف، وبرامج التدريب التعاوني.
وتشمل المذكرة، التي وقعها الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد البكر، والأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طلال المعمر، وضع برامج تدريب مخصصة للتأهيل لسوق العمل، وإتاحة العضويات والخدمات المقدمة من منصة (هاوي) لمستفيدي الصندوق، والتعاون المشترك بالأنشطة والفعاليات المقامة من البنود.
يذكر أن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، يُعنى بتقديم خدمات متنوعة ومستدامة بحلول ابتكارية وتقنية، وتقديم الرعاية والتمكين والتكريم والرفاه لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعاً.
أما برنامج جودة الحياة، فهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة؛ لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في جميع الأنشطة.
وفق “أخبار 24”.