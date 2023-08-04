نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تعيين “الأهلي المالية” صانعا لسوق أسهم أرامكو
04/08/2023   7:54 ص

تعيين “الأهلي المالية” صانعا لسوق أسهم أرامكو

+ = -
40

قررت تداول السعودية، تعيين الأهلي المالية كصانع سوق لشركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”.

حضر حفل الإعلان عن تعيين الأهلي المالية كصانع للسوق كل من الأستاذ نايف العذل، المدير العام للإدارة العامة للإدراج في تداول السعودية؛ والأستاذ لؤي بافقيه، رئيس إدارة الأوراق في شركة الأهلي المالية.

وأضافت تداول أن الأهلي المالية ستعمل على توفير أوامر الشراء والبيع لأسهم أرامكو السعودية المتداولة في تداول السعودية؛ لضمان توفر السيولة بما يتماشى مع التزامات صانع السوق في تداول السعودية.

من جهته، قال المدير العام للإدارة العامة للإدراج في تداول السعودية، نايف العذل، إن انضمام الأهلي المالية كصانع سوق لأسهم أرامكو السعودية سيسهم في تعزيز نشاط التداول، وزيادة إقبال المستثمرين وتطوير سوق مالية متقدمة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.

ومن جانبه، أبدى رئيس إدارة الأوراق في شركة الأهلي المالية، لؤي بافقيه، تطلع الشركة إلى تنفيذ الصفقات بفعالية ودقة عالية للحفاظ على مكانة أسهم شركة أرامكو بصفتها خياراً استثمارياً مرغوباً للمستثمرين المحليين والدوليين.

يذكر أن شركة الأهلي المالية تتمتع بخبرة عالية في أربع مجالات هي: إدارة الأصول، وإدارة الثروات، وإدارة الأوراق المالية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، ووصلت قيمة الأصول المدارة إلى 251 مليار ريال.

تعيين “الأهلي المالية” صانعا لسوق أسهم أرامكو

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885269100.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com