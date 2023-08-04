تعيين “الأهلي المالية” صانعا لسوق أسهم أرامكو

قررت تداول السعودية، تعيين الأهلي المالية كصانع سوق لشركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”.
حضر حفل الإعلان عن تعيين الأهلي المالية كصانع للسوق كل من الأستاذ نايف العذل، المدير العام للإدارة العامة للإدراج في تداول السعودية؛ والأستاذ لؤي بافقيه، رئيس إدارة الأوراق في شركة الأهلي المالية.
وأضافت تداول أن الأهلي المالية ستعمل على توفير أوامر الشراء والبيع لأسهم أرامكو السعودية المتداولة في تداول السعودية؛ لضمان توفر السيولة بما يتماشى مع التزامات صانع السوق في تداول السعودية.
من جهته، قال المدير العام للإدارة العامة للإدراج في تداول السعودية، نايف العذل، إن انضمام الأهلي المالية كصانع سوق لأسهم أرامكو السعودية سيسهم في تعزيز نشاط التداول، وزيادة إقبال المستثمرين وتطوير سوق مالية متقدمة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.
ومن جانبه، أبدى رئيس إدارة الأوراق في شركة الأهلي المالية، لؤي بافقيه، تطلع الشركة إلى تنفيذ الصفقات بفعالية ودقة عالية للحفاظ على مكانة أسهم شركة أرامكو بصفتها خياراً استثمارياً مرغوباً للمستثمرين المحليين والدوليين.
يذكر أن شركة الأهلي المالية تتمتع بخبرة عالية في أربع مجالات هي: إدارة الأصول، وإدارة الثروات، وإدارة الأوراق المالية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، ووصلت قيمة الأصول المدارة إلى 251 مليار ريال.