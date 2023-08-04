طقس اليوم.. أجواء أكثر حرارة على شرق ووسط المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة اليوم (الجمعة) على أجزاء من شرق ووسط المملكة.
وجاء في تقرير الأرصاد اليومي، توقعات بأن تسجل الدمام والأحساء أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية، فيما تكون الحرارة في الخرج 47 درجة، و46 درجة بالرياض، بينما تصل في مكة المكرمة وبريدة ووادي الدواسر وحفر الباطن وشرورة إلى 45 درجة مئوية، كما تستمر المدينة المنورة عند 44 درجة، وجدة 41، وأبها 31 درجة.
وحذر من استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصةً الساحلية منها، على أن تكون الفرصة المهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي جازان وعسير. وفق “أخبار 24”.