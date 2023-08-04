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جديد المحليات > ابتعاث “157 طالباً” للدراسة بأفضل “50 جامعة عالمية”
04/08/2023   7:51 ص

ابتعاث “157 طالباً” للدراسة بأفضل “50 جامعة عالمية”

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ابتعثت جامعة الملك سعود 157 طالبًا وطالبة من المتميزين علميًا في مرحلتَي الماجستير والدكتوراه ضمن برنامج عالم جديد للدراسة في أفضل 50 جامعة عالمية مرموقة حسب تصنيف “شنغهاي”.

وأكد نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة الدائمة لبرنامج (عالم جديد) في الجامعة يزيد بن عبد الملك آل الشيخ فخر الجامعة بهذه الدفعة للدراسة في أفضل الجامعات العالمية المرموقة.

يذكر أن برنامج (عالم جديد) هو أحد البرامج المتميزة التي أطلقتها جامعة الملك سعود ويُعنَى بتحفيز معيدي ومحاضري الجامعة، لمواصلة دراساتهم العليا، في أعرق الجامعات العالمية المتميزة والمصنفة ضمن تصنيف “شنغهاي” العالمي. وفق “أخبار 24”.

ابتعاث “157 طالباً” للدراسة بأفضل “50 جامعة عالمية”

جديد المحليات
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