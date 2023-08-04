النفط يصعد “2%”

انعكس قرار المملكة بتمديد الخفض التطوعي من النفط البالغ مليون برميل يومياً، على الأسعار مع نهاية تعاملات؛ حيث سجلت ارتفاعاً بمقدار 2%.
وكشفت وزارة الطاقة عن أن المملكة ستعمل على تمديد الخفض التطوعي، والذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي لشهر آخر، ليشمل شهر سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.94 دولار أو 2.3 % لتبلغ عند التسوية 85.14 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار أو 2.6 % ليصل إلى 81.55 دولار عند التسوية. وفق “أخبار 24”.
وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً على الرغم من المخاوف من استمرار بعض البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بزيادة أسعار الفائدة لتقليل التضخم المُستمر، وهو ما قد يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.