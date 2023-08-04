انعكاسات المشهد العالمي على سوق المملكة

بحثت جلسة حوارية نظمتها الهيئة العامة للتجارة الخارجية (الخميس) الفرص والتحديات المرتبطة بالاتفاقيات التجارية في البيئة الدولية الحالية.
وتناولت الجلسة التي رأسها وزير التجارة رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية، الدكتور ماجد القصبي تقييم كيفية المشاركة في اتفاقيات تجارية تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، ومتابعة المشهد المتطور للتجارة العالمية وانعكاساته على سوق المملكة.
وحضر الجلسة التي جاءت تحت عنوان “رؤية المملكة 2030 وسياسات اتفاقيات التجارة الحرة” قيادات الهيئة والفريق التفاوضي السعودي بالإضافة إلى خبراء دوليين في مجال الاتفاقيات والتجارة العالمية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الهيئة تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.