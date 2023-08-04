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جديد المحليات > الدواء” تحذر من بامية “سنابل”
04/08/2023   7:59 ص

الدواء” تحذر من بامية “سنابل”

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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك منتج بامية زيرو المجمدة للعلامة التجارية (سنابل)، الذي يتم إنتاجه في مصر؛ وذلك لوجود إصابات حشرية فيه؛ مما يعد مخالفاً للائحة الفنية للبامية المجمدة.

وأوضحت أن التحذير متعلق فقط بمنتج بامية زيرو (سنابل) للدفعة رقم (BK3006NA) وتاريخ انتهاء 5 / 2024 ويحمل “باركود” رقم (6224000745219) ووزن 400 غرام.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مؤكدةً أنها تعمل بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة، والجهات المختصة؛ لمتابعة عدم دخول المنتج المتأثر للمملكة، وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق. وفق “أخبار 24”.

الدواء” تحذر من بامية “سنابل”

جديد المحليات
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