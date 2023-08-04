“تغريم” 13 وكالة سيارات

كشفت وزارة التجارة عن فرضها غرامات مالية على 13 وكالة سيارات بريطانية، وأمريكية، وإيطالية، وصينية، وكورية خالفت النظام.
وأوضحت أن المخالفات تمثلت في عدم توفير سيارة بديلة أو تعويض مالي عن فترة عدم انتفاع المستهلك بالمركبة، وعدم توفير قطع غيار ذات مواصفات فنية خاصة في الموعد المتفق عليه، وعدم استقبال مركبة المستهلك خلال فترة سريان الضمان.
وأضافت أن المخالفات تضمنت التأخر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة وعدم تحديد الالتزامات تجاه المستهلك، وكذلك عدم توفير قطع الغيار نادرة الطلب خلال 14 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها، إلى جانب عدم الالتزام بإحكام تقديم الصيانة وشروط الضمان.
وفق “أخبار 24”.