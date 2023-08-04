نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “تغريم” 13 وكالة سيارات
04/08/2023   7:59 ص

“تغريم” 13 وكالة سيارات

+ = -
47

كشفت وزارة التجارة عن فرضها غرامات مالية على 13 وكالة سيارات بريطانية، وأمريكية، وإيطالية، وصينية، وكورية خالفت النظام.

وأوضحت أن المخالفات تمثلت في عدم توفير سيارة بديلة أو تعويض مالي عن فترة عدم انتفاع المستهلك بالمركبة، وعدم توفير قطع غيار ذات مواصفات فنية خاصة في الموعد المتفق عليه، وعدم استقبال مركبة المستهلك خلال فترة سريان الضمان.

وأضافت أن المخالفات تضمنت التأخر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة وعدم تحديد الالتزامات تجاه المستهلك، وكذلك عدم توفير قطع الغيار نادرة الطلب خلال 14 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها، إلى جانب عدم الالتزام بإحكام تقديم الصيانة وشروط الضمان.

الغرامات شملت وكالات سيارات بريطانية وأمريكية وإيطالية وصينية وكورية

وفق “أخبار 24”.

“تغريم” 13 وكالة سيارات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885269126.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com