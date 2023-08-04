بيتر هوتون: الدوري السعودي مصمّم على النجاح

أكد عضو مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، البريطاني بيتر هوتون، أن البطولة “مصممة على أن تكون ناجحة” وستواصل ضخ الأموال لجذب بعض أكبر الأسماء في عالم الكرة المستديرة.
وقال هوتون في مقابلة مع “بي بي سي”: “أعتقد أن الميزانيات موجودة لتمتد لسنوات عدة، كما تعلمون، ولا أرى أن ذلك يتباطأ.. عملت في مجال الرياضة لمدة 40 عاماً، ولم أر أبداً مشروعاً كبيراً وطموحاً ومصمماً على النجاح”.
وأوضح هوتون: “ليس بالضرورة أمراً سيئاً إذا فقدت كرة القدم الأوروبية القليل من قوتها، مشيراً إلى أن الأندية السعودية ما زالت تنفق ربع أو خمس ما أنفقته أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الحالية”.
وتابع: “هذا لا يعني بالضرورة أن أوروبا لن تكون قوية في كرة القدم العالمية في المستقبل.. لكنني أقول إن هذا ليس بالضرورة أمراً سيئاً.. ومن الجيد أن تكون كرة القدم قوية في كل أنحاء العالم”.
وأشار هوتون إلى أن العرض المقدّم من الهلال إلى نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي، وضمّ لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش (26 عاماً) من ولفرهامبتون الإنجليزي، يظهران أن الاستقطاب لا يطال فقط اللاعبين المتقدمين بالسنّ. معربا عن ثقته من أن النجاح التجاري سيتبع تلك الصفقات.
وواصل هوتون: “عندما وقّع رونالدو مع النصر، فجأة حظينا بهذا الاهتمام من الإعلام الدولي.. العام الماضي، انتهى بنا المطاف في أكثر من 170 بلداً بمجرد توقيع رونالدو.. من الواضح أنه شيء استحوذ على مخيلة وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم”.
وبعد ضمّ النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بصفقة خيالية، تعاقدت الأندية السعودية في الصيف الحالي مع كوكبة من النجوم على غرار الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي فابينيو والجزائري رياض محرز.
وعبر أبرز مدربي كرة القدم عن آرائهم، بشأن الصفقات الضخمة التي تبرمها أندية دوري روشن، حيث رأى مدرب مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا، الإسباني بيب جوارديولا، والذي انتقل لاعبه محرز إلى النادي الأهلي، أن السعودية: “غّيرت شكل سوق الانتقالات”، مضيفا: “تريد تأسيس بطولة دوري قوي.. وحتى الآن ناجحة في ذلك”. وفق “سبورت 24”.
أما مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، فأعرب عن قلقه من التداعيات المضرّة لروزنامة الانتقالات الصيفية في السعودية، مناشداً السلطات الكروية لإيجاد حل، في الوقت التي تشهد الأندية الأوروبية نزوح لاعبيها نحو المملكة الخليجية.