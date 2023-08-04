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جديد المحليات > “نوفاك”: الطلب على النفط سيرتفع “2.4 مليون برميل”
04/08/2023   7:27 م

“نوفاك”: الطلب على النفط سيرتفع “2.4 مليون برميل”

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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك؛ أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.4 مليون برميل يوميا هذا العام، وأن الطلب القوي يجعل السوق متوازنة.

وأوضح بعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها أن إنتاج بلاده من النفط لا يزال مستقرا عند حوالي 9.5 مليون برميل يوميا.

وكانت اللجنة الوزارية استعرضت بيانات إنتاج البترول الخام لشهري مايو ويونيو الماضيين، وأشادت بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول من خارجها بإعلان التعاون، وحثت جميع الدول المشاركة على مواصلة الالتزام التام والامتثال لآلية التعويض. وفق “أخبار 24”.

“نوفاك”: الطلب على النفط سيرتفع “2.4 مليون برميل”

جديد المحليات
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