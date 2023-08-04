فوترة الدورة الثانية لـ”الأراضي البيضاء”.. بالرياض

أصدر برنامج “الأراضي البيضاء”، فوترة الدورة الثانية للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي في مدينة الرياض، لعام 1445هـ/ 1446هـ.
ودعا البرنامج ملاك الأراضي الخاضعة للرسوم إلى المبادرة بإعمار أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.
وأوضح أن مهلة السداد عام كامل من تاريخ إصدار الفواتير، يتم خلالها سداد الرسم أو إعمار الأرض من قبل مُلاكها، باستكمال بناء منشآت سكنية عليها – عدا التسوير وما في حكمه – بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر للأرض.
وأشار إلى أن قيمة المخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، ويمكن لملاك الأراضي أو المكلفين الاطلاع على الرسوم المقررة عليهم والمبادرة بالسداد خلال سنة من إصدار القرار (إصدار الفواتير) في 4 أغسطس 2023 عبر البوابة الإلكترونية .
يُذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء تتضمن ثلاث مراحل لتطبيق الرسوم، تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، وتشمل المرحلة الثانية الأرض المطوّرة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد، وتشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة. وفق “أخبار 24”.