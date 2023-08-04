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جديد المحليات > تدشين خط “السعودية” لـ”بكين”
04/08/2023   7:28 م

تدشين خط “السعودية” لـ”بكين”

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دشنت شركة الخطوط السعودية أولى رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى عاصمة جمهورية الصين الشعبية بكين.

وأبانت الشركة أن ذلك جاء تعاوناً استراتيجياً مع برنامج الربط الجوي، حيث تُعد ثاني وجهاتها في الصين.

وأوضحت أن الرحلات ستنطلق إلى بكين عبر طائرات بوينج 787؛ من جدة يومي الجمعة والاثنين، ومن الرياض يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع

من جهته، أكد سفير الصين لدى المملكة، تشن وي تشينغ، أن عدد الرحلات بين الصين والمملكة ارتفع إلى 9 رحلات أسبوعياً؛ مما سيوفر مزيداً من التسهيلات لسفر الأفراد بين البلدين. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الخطوط السعودية دشنت في 2011 أولى رحلاتها إلى محطتها بمدينة جوانزو الصينية بطائرة بوينج 777 قادمة على خط سير جدة الرياض.

تدشين خط “السعودية” لـ”بكين”

جديد المحليات
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