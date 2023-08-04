“أوبك +”: مستمرون بتقييم “السوق”

أكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في مجموعة “أوبك بلس”، أنها ستستمر في تقييم أوضاع السوق عن كثب.
وأشارت اللجنة في بيان عقب اجتماعها (الجمعة) عبر الاتصال المرئي، إلى استعداد الدول الأعضاء المشارِكة في إعلان التعاون على مواجهة مستجدات السوق، وجاهزيتها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت، مُستندةً في ذلك إلى التوافق والتماسك بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشارِكة من خارجها.
واستعرضت اللجنة بيانات إنتاج البترول الخام لشهري مايو ويونيو الماضيين، وأشادت بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول من خارجها بإعلان التعاون، وحثت جميع الدول المشاركة على مواصلة الالتزام التام والامتثال لآلية التعويض.
وجدد أعضاء اللجنة، التزامهم بإعلان التعاون الذي سيستمر حتى نهاية عام 2024م حسبما اتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 4 يونيو 2023م. وفق “أخبار 24”.
ونوهت اللجنة بتعديل وتيرة اجتماعاتها الدورية، لتكون كل شهرين، مع منح اللجنة صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد اجتماع للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، حسبما اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين.
وعبّرت اللجنة عن تقديرها ودعمها الكاملين لجهود المملكة الرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول، مؤكدة تقديرها لتخفيض المملكة التطوعي البالغ مليون برميل يوميا، وتمديد هذا التخفيض لشهر سبتمبر.
كما أشادت اللجنة بجهود روسيا الاتحادية لتخفيضها التطوعي الإضافي لصادراتها، البالغ 300 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر.
وأبانت اللجنة أنه من المقرر أن يُعقد اجتماعها الخمسون في 4 أكتوبر 2023م.