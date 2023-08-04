نزع قصور وعقارات لـ”التراث”

وافق الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، الدكتور جاسر الحربش، على البدء في إجراءات نزع ملكية عدد من القصور.
وشملت القصور المشمولة بنزع الملكية قصر البوقري وقصر الكعكي وقصر جبرة بمحافظة الطائف، وقصر مرضية بمحافظة الأحساء، إلى جانب نزع ملكية موقع نقش نبونيد الأول والعقارات المتداخلة معه في محافظة الحائط.
ونص قرار “الحربش” على تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وتسمية الممثلين في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض خلال مدة لا تزيد عن 15 يوما من صدور هذا القرار. وفق “أخبار 24”.
وأكد القرار على أهمية دعوة أصحاب هذه العقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع نزع ملكية هذه القصور لتقديم مستندات تملكهم لها، كما يجوز لهم التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.