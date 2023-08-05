طقس اليوم.. أجواء شرق المملكة “حارة”

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الطقس الحار اليوم (السبت) على أجزاء من شرق المملكة، على أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.
وجاء في توقعات الأرصاد، بأن تسجل الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية، فيما تكون الحرارة في الدمام 47 درجة، و44 درجة بالرياض وبريدة، بينما تصل في مكة المكرمة والخرج إلى 46 درجة مئوية، كما تكون بالمدينة المنورة عند 43 درجة، وجدة 40، وأبها 32 درجة.
وأشار التقرير اليومي للطقس، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وحذر من استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.