“جوجل” يتيح منع ظهور الصور الشخصية في البحث

تعتزم شركة “جوجل” الأمريكية، إطلاق أدوات جديدة الشهر الجاري، تسمح للمستخدمين بمنع ظهور الصور الشخصية في محرك البحث الخاص بها، وذلك في حال رغب صاحب الصورة في ذلك.
وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إنه من خلال هذه الأدوات فإن المستخدمين سيكونون أيضاً قادرين على إزالة الصور الشخصية لهم وغير المرغوب فيها، أو التي لم يعودوا يودون أن تظهر للآخرين عبر عمليات البحث.
وأضافت أنه حتى إذا أنشأ الفرد محتوى صريحاً وحمّله في موقع إلكتروني، ولم يعد يرغب في أن يكون متاحاً في البحث، فسيكون بإمكانه طلب إزالته من عمليات البحث في جوجل، لكن السياسة الجديدة لا تنطبق على الصور التي يقوم المستخدمون حالياً بتسويقها بنشاط. وفق “أخبار 24”.
ووفق الصحيفة، ستبدأ جوجل بطرح لوحة تحكم جديدة باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، لتتيح للمستخدمين معرفة نتائج البحث التي تعرض معلومات الاتصال الخاصة بهم ليتمكنوا بعد ذلك من طلب إزالة هذه النتائج من عمليات البحث بسرعة.
وأشارت إلى أنه سيتم أيضاً تنفيذ إعداد التعتيم الجديد في البحث الآمن باعتباره من الإعدادات الافتراضية في علميات البحث بواسطة جوجل؛ وذلك لمن ليس لديهم تصفية “فلتر” أو البحث الآمن، كما سيتم تعتيم الصور الصريحة، أو محتوى البالغين، أو العنف المصور عند ظهوره في نتائج البحث.