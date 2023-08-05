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رياضة > المسعد: 50 مليون ريال دعماً لكل نادٍ بدوري المحترفين
05/08/2023   7:50 ص

المسعد: 50 مليون ريال دعماً لكل نادٍ بدوري المحترفين

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كشف وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبد العزيز المسعد، عن تقديم دعم مادي كبير لأندية دوري المحترفين.

وقال المسعد خلال مؤتمر القطاع الرياضي: “المجال مفتوح لكافة أندية المملكة للدخول في مبادرة الحوكمة واستراتيجية دعم الألعاب المختلفة”.

وأضاف: “أكثر من 60 ناديًا يطبق الحوكمة.. واليوم هناك 110 أندية لديها أكثر من 10 رياضات مختلفة وسنستمر بهذا الارتفاع لكافة أندية المملكة”.

وكشف وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب: “سيكون هناك دعم مباشر 50 مليون ريال لكل نادٍ من أندية دوري المحترفين”.

وواصل: “لا بد أن تكون هناك 12 رياضة مفعلة على الأقل لكل نادٍ ليستفيد من دعم الألعاب المختلفة حسب إستراتيجية دعم الأندية”.

وتابع: “تم تحديث آلية دعم الحضور الجماهيري بحيث تقدر الميزانية بـ30 مليونا سيتم توزيعها على أعلى خمسة أندية بمعدل الحضور الجماهيري عند نهاية الموسم”.

وشدد: “سيتم تطوير منشأة نادي الرياض ونادي الخليج لتصبح جاهزة ومساندة في استضافة مباريات الدوري وكذلك مساندة في استضافة السعودية لبطولة كأس آسيا 2027”.

وكشف: “المنصة الرقمية ساهمت بإجراء الانتخابات للأندية عن طريقها وهي مرتبطة بنظام “أبشر”، وجميع الطعون والاعتراضات تتم عن طريق المنصة”.

وأكمل: “مبادرة الحوكمة كان هدفها تحويل عمل الأندية إلى عمل مؤسساتي لا يرتبط بالأشخاص”.

وأوضح: “هدف الوزارة في إستراتيجية دعم الأندية أن كافة الأندية الرياضية تصبح في الفئة “أ” للتصنيف الإداري، ونعمل بشكل متواصل لتطويرالأندية”. وفق “سبورت 24”.

وأتم: “لجنة الكفاءة المالية عملت على سداد المبالغ السابقة للأندية، حتى للأشخاص الذين اعتزلوا اللعب، وجدولة المستحقات تتم بالاتفاق بين الطرفين”.

المسعد: 50 مليون ريال دعماً لكل نادٍ بدوري المحترفين

رياضة
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