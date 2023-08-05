المسعد: 50 مليون ريال دعماً لكل نادٍ بدوري المحترفين

كشف وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبد العزيز المسعد، عن تقديم دعم مادي كبير لأندية دوري المحترفين.
وقال المسعد خلال مؤتمر القطاع الرياضي: “المجال مفتوح لكافة أندية المملكة للدخول في مبادرة الحوكمة واستراتيجية دعم الألعاب المختلفة”.
وأضاف: “أكثر من 60 ناديًا يطبق الحوكمة.. واليوم هناك 110 أندية لديها أكثر من 10 رياضات مختلفة وسنستمر بهذا الارتفاع لكافة أندية المملكة”.
وكشف وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب: “سيكون هناك دعم مباشر 50 مليون ريال لكل نادٍ من أندية دوري المحترفين”.
وواصل: “لا بد أن تكون هناك 12 رياضة مفعلة على الأقل لكل نادٍ ليستفيد من دعم الألعاب المختلفة حسب إستراتيجية دعم الأندية”.
وتابع: “تم تحديث آلية دعم الحضور الجماهيري بحيث تقدر الميزانية بـ30 مليونا سيتم توزيعها على أعلى خمسة أندية بمعدل الحضور الجماهيري عند نهاية الموسم”.
وشدد: “سيتم تطوير منشأة نادي الرياض ونادي الخليج لتصبح جاهزة ومساندة في استضافة مباريات الدوري وكذلك مساندة في استضافة السعودية لبطولة كأس آسيا 2027”.
وكشف: “المنصة الرقمية ساهمت بإجراء الانتخابات للأندية عن طريقها وهي مرتبطة بنظام “أبشر”، وجميع الطعون والاعتراضات تتم عن طريق المنصة”.
وأكمل: “مبادرة الحوكمة كان هدفها تحويل عمل الأندية إلى عمل مؤسساتي لا يرتبط بالأشخاص”.
وأوضح: “هدف الوزارة في إستراتيجية دعم الأندية أن كافة الأندية الرياضية تصبح في الفئة “أ” للتصنيف الإداري، ونعمل بشكل متواصل لتطويرالأندية”. وفق “سبورت 24”.
وأتم: “لجنة الكفاءة المالية عملت على سداد المبالغ السابقة للأندية، حتى للأشخاص الذين اعتزلوا اللعب، وجدولة المستحقات تتم بالاتفاق بين الطرفين”.