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رياضة > “5 أندية” نموذجية بـ”3 مدن”
05/08/2023   7:48 ص

“5 أندية” نموذجية بـ”3 مدن”

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كشف الوكيل المساعد للمنشآت الرياضية خليل الشعبي، عن بناء 5 مقرات أندية نموذجية في كل من الرياض وجدة والدمام.

وقال الشعبي في مؤتمر القطاع الرياضي: “هناك 20 ملعبًا ومنشأة رياضية و30 ناديًا تم تطويرها خلال الفترة الماضية بشكل يتناسب مع الأنشطة التي تُقام عليها”.

وأكد بناء 5 مقرات أندية نموذجية جديدة في كل من الرياض وجدة والدمام، وتم رفع الطاقة الاستيعابية في ملعب نادي الشباب إلى 14 ألف مشجع”.

وأضاف: “نادي الأخدود سيلعب مبارياته في ملعب الأمير هذلول بن عبد العزيز وهو جاهز  لاستضافة المباريات”.

وأوضح أن أندية الشباب والاتفاق والفتح ستبدأ لعب مبارياتها على ملاعبها الخاصة بداية من الربع الرابع للعام الحالي. تم تحديد ما لا يقل عن 30% من سعة الملاعب لن تتجاوز قيمة التذكرة 20 ريالًا لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة”. وفق “سبورت 24”.

“5 أندية” نموذجية بـ”3 مدن”

رياضة
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