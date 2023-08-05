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رياضة > “الأخضر 18” يهزم ألزيرا الإسباني ببطولة كوتيف الدولية
05/08/2023   7:47 ص

“الأخضر 18” يهزم ألزيرا الإسباني ببطولة كوتيف الدولية

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تغلب المنتخب الوطني لسن 18 عاما على نادي ألزيرا الإسباني تحت 20 عام بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، ضمن نصف نهائي بطولة كوتيف الدولية.

وجاء هدف “الأخضر” عن طريق اللاعب ثامر الخيبري في الدقيقة 67 من مجريات المباراة.

ودخل المدرب الفرنسي إيريك بروغيرر اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الغامدي في حراسة المرمى، عبدالرحمن سحاري، صالح برناوي، أحمد عسيري، عواد أمان، علي الفهمي، مهدي العبود، علي المهداوي، حسان إدريس، جلال السالم، ثامر الخيبري. وفق “سبورت 24”.

ويعاود أخضر 18 اليوم السبت تدريباته استعدادًا لمباراة نهائي بطولة كوتيف مساء يوم الأحد.

“الأخضر 18” يهزم ألزيرا الإسباني ببطولة كوتيف الدولية

رياضة
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