أخضر الناشئين يختتم معسكر أبها

أجرى المنتخب الوطني 16 عاما اليوم الجمعة مناورة ضمن الحصة التدريبية المقامة على هامش ختام معسكره الإعدادي في أبها، والذي جاء تحضيرًا للمشاركة في بطولة ميرابرور عثمانوف الودية في أوزبكستان.
وأدى لاعبو المنتخب الوطني مناورة بين فريقي الأبيض والأخضر على كامل مساحة الملعب، تحت إشراف المدرب الفرنسي ستيفان سالينت والجهاز الفني المساعد، للوقوف على جاهزيتهم الفنية.
ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني غدًا السبت إلى العاصمة الأوزبكية طشقند استعدادًا للمشاركة في بطولة ميرابرور عثمانوف الودية، والتي تضم إلى جانب “الأخضر” منتخبات أوزبكستان، والإمارات، والجبل الأسود. وفق “سبورت 24”.