الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة الجزيرة ودياً

يخوض فريق الاتفاق مباراته الودية مع مضيفه فريق الجزيرة الإماراتي على استاد مدينة الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي عند الساعة 8:30 من مساء يوم السبت.
يأتي ذلك في إطار برنامج المرحلة الثالثة لتحضيرات فارس الدهناء قبل خوض معترك دوري روشن السعودي لموسم 2023/24.
وكانت القائمة المختارة قد وصلت إلى أبو ظبي مساء أمس الجمعة حيث أقام الفريق تدريبه الأخير فور وصوله على ملعب ماريوت بأبوظبي بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد وقد اشتمل التدريب بعد الإحماء على تدريب تكنيكي للتحكم بالكرة ، بعد ذلك تدريب المربعات عبر مجموعتين للاستحواذ على الكرة ، ثم اختتم المران بتقسيمة من 3 مجموعات على جزء من الملعب. وفق “سبورت 24”.
في حين أقام جيرارد محاضرة فنية في قاعة الاجتماعات بالمعسكر الذي حطت فيه بعثة فارس الدهناء.