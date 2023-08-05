الفتح يواصل تدريباته

واصل فريق الفتح تدريباته مساء أمس الجمعة، وذلك في إطار برنامجه الإعدادي للموسم الرياضي الجديد.
وعمد المدير الفني الكرواتي سلافن بيليتش على تطبيق تدريبات لياقية في الجزء الأول من المران تمثلت في الجري حول الملعب والقفز على الحواجز وأداء تمارين متنوعة.
وفي الجزء الثاني من المران قسم بيليتش اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وأجرى تدريبات فنية متنوعة تمثلت في تبادل الكرة في مساحات مختلفة مع الحركة، بعدها طبق تدريبات حول بناء الهجمة والارتداد للدفاع في حال فقدان الكرة، قبل أن يختتم المران بمناورة. وفق “سبورت 24”.