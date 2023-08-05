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جديد المحليات > الفالح يبحث تشجيع الاستثمار بالأوروغواي
05/08/2023   7:53 ص

الفالح يبحث تشجيع الاستثمار بالأوروغواي

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بحث وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح مع عدد من الوزراء بالأوروغواي فرص تعزيز وتعميق الشراكات الاستثمارية.

واستعرض مع وزير خارجية جمهورية الأوروغواي فرانسيسكو بوستيشو، علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، فيما تناول مع وزير الصناعة والطاقة والتعدين المهندس عمر باغانيني، تشجيع الاستثمار واستغلال الفرص المتاحة في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين في كلا البلدين.

وناقش الفالح مع وزير الثروة الحيوانية الزراعة والثروة السمكية فيرناندو ماتوس، تعزيز العلاقات بين البلدين مجال الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والسمكية، فيما تناول مع وزير الاقتصاد والمالية أزوسينا أربليتشي، آخر التطورات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها. وفق “أخبار 24”.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة وزير الاستثمار بأمريكا اللاتينية، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية واستعراض الشراكة الإستراتيجية القائمة بين المملكة ودول أمريكا اللاتينية والفرص النوعية وغير المسبوقة التي تزخر بها المملكة في جميع المجالات.

الفالح يبحث تشجيع الاستثمار بالأوروغواي

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