سحر “حقل” ينعش المبيعات البحرية

أنعشت الأجواء الخلابة لشواطئ محافظة حقل الممتدة على ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة لمسافة 700 كيلومتر، حركة النشاط الاقتصادي والسياحي وفي مقدمتها المستلزمات والمعدات الخاصة بالسباحة والصيد.
وتشهد الفترة الحالية إقبالاً كثيفاً على متاجر بيع المستلزمات والمعدات الخاصة بالسباحة والصيد، كون التنوع الطبيعي يعد عنصراً جاذباً للكثير من هواة وممارسي الرياضات البحرية كالسباحة والصيد.
وزادت الحركة الشرائية مع حلول العطلة الصيفية على العديد من الأدوات والمستلزمات البحرية كالنظارات والزعانف وسُترات النجاة والقبعات الواقية من الشمس والملابس الرياضية، التي تساعد على اكتساب مهارات السباحة. وفق “أخبار 24”.