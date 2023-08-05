بالصور.. جولة المملكة تطرب جمهور الخرج

شهدت مدينة الخرج ضمن فعاليات ” جولة المملكة 2023” حفلاً غنائيا نظمته شركة Benchmark يوم الجمعة 4 أغسطس، والذي جمع جمهور الفنان بدر الحبيش و الفنان دحوم الطلاسي والفنان جابر الكاسر في حفل جماهيري كبير في الصالة المغطاة في نادي الشعلة وبحضور كامل العدد وصل الى 2000 شخص.
افتتح الحفل الفنان بدر الحبيش، مرحبا بالجمهور، مبتدأ الحفل بعدة اغاني بأدائه الطربي، ومن ضمن الاغاني التي غناها “ما سهرت الليل ، اناديه ياعمي ، وش تبي جيتك ” وعبر الفنان بدر الحبيشي خلال لقائه الاعلاميين قائلا ” الاغنية الشعبية هيا في مكانها ومو بس انا اللي بغنيها الان حتى كبار الفنانين وهذا دليل الاصل في الاغاني الشعبية هيا الاساس “، كما شكر جمهور الخرج والشركة المنظمة والهيئة العامة للترفية على حفلات جولة المملكة التي احطت بالفنان على ارض جمهوره.
أكمل الحفل الغنائي للساعة الثانية صاحب الجماهرية الشبابية الكبيرة الفنان دحوم الطلاسي، غنى مجموعة من أشهر الأغاني” ياوجد حالي ، ودنا بالطيب ” وعبر عن سعادته بالحفل، وقال “كل ما شاهدتموه قليل في حقكم وانتظروا المزيد قريبا وجمهور الخرج يثلج الصدر بحماسه “
كما أكمل الحفل الغنائي للساعة الاخيرة الفنان جابر الكاسر، صاحب الإحساس الرائع الذي أشعل روح الحماس على المسرح بأشهر الأغاني من ضمنها أغنية ” احبك حب فوق الحب ” وختم الفنان جابر الكاسر فقرته التي استمرت حوالي الساعتين بأغنية ” تحت بيرق سيدي، واكد الفنان جابر الكاسر في المؤتمر الصحفي على وجود أصوات غنائية جميلة حول مختلف المملكة، واتمنى اني نوعت في ادائي على المسرح “
الجدير بالذكر ان حفل جولة المملكة في الخرج استمر مدة ٥ ساعات متكاملة عاشها جمهور الخرج مع الثلاثي الفني بدر الحبيش، دحوم الطلاسي، جابر الكاسر.