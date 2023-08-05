“الداخلية”: ضبط 14 ألف مخالف للأنظمة في أسبوع

أسفرت جهود وزارة الداخلية عن ضبط نحو 14ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 7.8 ألف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 3.8 ألف لنظام أمن الحدود وأكثر من ألفي مخالف لنظام العمل بجميع مناطق المملكة.
وأشارت إلى أن إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 933 شخصًا، 41% منهم يمنيو الجنسية، و58% إثيوبيو الجنسية، و1% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 44 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأفادت بأنه تم ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما وصل إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة إلى 37.7 ألف وافد مخالف.
وأكدت الوزارة أنه تمت إحالة نحو 31 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وأكثر من ألفي مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل نحو 8 آلاف مخالف.
وفق “أخبار 24”.