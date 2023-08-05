نفذت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، الأسبوع الماضي، 4 ورش تدريبية، استفاد منها 120 مستفيدًا من رواد الأعمال، ضمن مبادرة الإعلام الريادي في كل من الرياض وجدة والخبر.
وأوضحت أن تلك الدورات تهدف إلى تطوير مهارات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت في صناعة المحتوى الإبداعي والتعريف بأهم الأدوات التي تدعمهم في الترويج لمشاريعهم الناشئة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أنها قدمت من خلال ورش العمل التدريبية العديد من النماذج التسويقية والأدوات الإعلامية لرواد الأعمال المشاركين، التي من شأنها الإسهام في تعزيز مبيعات منتجاتهم، وخلق بيئة تواصلية مستمرة مع عملائهم المحتملين. وفق “أخبار 24”.