الأخضر تحت 15 يواجه المكسيك بـ”الكونكاكاف”

يفتتح المنتخب الوطني تحت 15 عامًا، اليوم الأحد، مشاركته في بطولة كأس كونكاكاف تحت 15 عامًا 2023 في جمهورية الدومينيكان.
ويلاقي “الأخضر” منتخب المكسيك، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت الدومينيكان (الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب باناميريكانو في جمهورية الدومينيكان.
وتضم قائمة المنتخب للمعسكر 18 لاعبًا، وهم على النحو التالي: موسى آل عيد، حيدر الحساوي، مبارك المسرحي، منصور جراح، علي كعبي، جواد الهاشم، ماهر المولد، سيف العتيبي، تميم الخالدي، علي الشنقيطي، راكان حارثي، خالد شراحيلي، زيد البوري، طارش هزازي، علي المكي، أحمد آل سليس، فيصل مهوري، علي الشمراني. وفق “سبورت 24”.
ويأتي “الأخضر” في بطولة كأس كونكاكاف تحت 15 عامًا 2023، ضمن المجموعة “الأولى” إلى جانب منتخبات المكسيك، جامايكا، والسلفادور، في منافسات البطولة المقرر إقامتها في جمهورية الدومينيكان خلال الفترة من 6 إلى 13 أغسطس الجاري.