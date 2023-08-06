جيسوس: الدوري هدفي الرئيسي.. وأنتظر “المهاجم”

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، أن التنظيم والاهتمام بكل التفاصيل كانا مفتاحي الفوز على الاتحاد.
وتأهل الهلال إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بعد فوزه على الاتحاد 3-1 في المباراة التي جرت بينهما، السبت، لحساب الدور ربع النهائي.
وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء إن الفريق لم يصل بعد لشكله النهائي، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الفريق يتطور مباراة بعد الأخرى.
وأضاف جيسوس أن الهلال حقق فوزًا مستحقًا أمام فريق منافس يملك لاعبين مميزين، كما أنه حامل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي.
وشدد المدرب البرتغالي على أن هدفه الرئيسي مع الهلال الفوز بالدوري، ورغم ذلك سيسعى للفوز بالبطولة العربية على الرغم من حاجة الفريق للمزيد من التطوير. وفق “سبورت 24”.
وأعرب جيسوس عن ثقته في أن تنجح إدارة النادي في التعاقد مع مهاجمين مميزين خلال الأيام المقبل، مشيرًا إلى أن الفريق تتبقى لديه خانة لاعب أجنبي سيحسمها بعد دراسة الوضع الحالي للفريق.