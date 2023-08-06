انطلاق المزاد الدولي “للصقور”

انطلق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بنسخته الثالثة، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في ملهم شمال الرياض بمشاركة مزارع إنتاج رائدة محلية وعالمية من 14 دولة، على مدى 21 يوماً.
ويقدم المزاد للصقارين والمهتمين مئات الصقور من نخبة السلالات، في حدث هو الأضخم من نوعه في المنطقة، ويوفر سوقاً موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، ويحافظ على تراث وتقاليد الصقارة وتعزيزها على مستوى المملكة، كما يدعم مزارع الإنتاج.
وأكد المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل أن المزاد جاء تلبية لمطالب الصقارين بتوفير نخبة سلالات الصقور، مما يجعل العاصمة مركزاً عالمياً في مجال الصقور، اعتزازاً وتأكيداً بهذا الموروث العريق، الذي تحرص المملكة قيادة وشعباً على صونه واستدامته ونقله للأجيال القادمة.
وأضاف أنه من المنتظر أن يشهد غرة أكتوبر المقبل انطلاق مزاد نادي الصقور السعودي المخصص لصقور الطرح المحلي، ثم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر، يعقبه سباق الملواح، وأخيراً مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته السادسة.
واستشهد “الطويل” بالنجاح الذي حققه المزاد على مدار النسختين السابقتين بتحقيق مبيعات إجمالية تتجاوز 10 ملايين ريال لقاء أكثر من 800 صقر حققت بعضها مراكز متقدمة في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يُعَدّ أكبر تجمع للصقور في العالم. وفق “أخبار 24”.
ويقيم نادي الصقور السعودي 12 ليلة مزاد لبيع نخبة الصقور، تبثها مباشرة القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يعلن النادي عن الصقور المعروضة قبيل إقامة كل ليلة مزاد.
يُشار إلى أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يستقبل زواره يومياً خلال الفترة من 5 حتى 25 أغسطس الجاري، بدءاً من الساعة الرابعة عصراً حتى الحادية عشرة مساءً.