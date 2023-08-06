الرياض تستضيف اجتماع لـ”المسرح الخليجي”

تستضيف هيئة المسرح والفنون الأدائية، بالرياض (الأحد)، الاجتماع التحضيري لِلّجنة الدائمة لمهرجان المسرح الخليجي للفرق المسرحية الأهلية بدول مجلس التعاون الخليجي.
يأتي ذلك لمناقشة تنظيم المهرجان واستعراض أبرز المتطلبات، ومناقشة الفعاليات المصاحبة للمهرجان الذي تسعى الهيئة لاستضافته، إلى جانب استعراض التوصيات التي ستسهم في تطوير الدورة القادمة للمهرجان.
ويُعد “المسرحي الخليجي”، تجمعاً ثقافياً مسرحياً يجري تنظيمه كل عامين باستضافةٍ دورية بين دول مجلس التعاون، ويشارك فيه أكثر من 400 مسرحي، وفنان وناقد.
ويعتمد المهرجان، على تقديم عروض مسرحية متعددة تصاحبها مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، للتعارف وتبادل الخبرات والمعارف، وتشجيع الحوار الفكري للنهوض بالحركة المسرحية بين دول مجلس التعاون.وفق “أخبار 24”.
ويُعَدّ فرصة سانحة للفرق المسرحية المشارِكة للاحتكاك بنظرائهم والتفاعل معهم، وتبادُل النقاشات والحوارات المسرحية، إضافةً إلى تسليط الضوء على المواهب الخليجية المتخصصة في التأليف والإخراج والتمثيل والكوادر الفنية.