طقس حار بالشرقية وأجواء ماطرة محتملة جنوباً

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، استمرار الطقس الحار على أجزاء من المنطقة الشرقية؛ إذ يصل متوسط درجات الحرارة في الدمام والأحساء إلى 47 مئوية، فيما تسجل 46 بحفر الباطن.
وتشير التوقعات إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، قد تمتد للأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
فيما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى طول الطريق الساحلي (جدة– جازان) تؤدي لشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.وفق “أخبار 24”.
ويتوقع أن تسجل درجات الحرارة في مكة المكرمة والرياض 45 درجة مئوية، و43 درجة في المدينة المنورة، و41 درجة في جدة، و32 درجة في أبها، و33 درجة في الطائف.