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جديد المحليات > “35 فعالية” بتمور “بريدة”
06/08/2023   7:40 ص

“35 فعالية” بتمور “بريدة”

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يتواصل كرنفال بريدة للتمور في فعالياته بمشاركة العديد من منتجي وتجار التمور، وحضور الزوار، وذلك بمدينة التمور ببريدة.

ويتضمن الكرنفال أكثر من 35 فعالية مصاحبة تحاكي التاريخ والحياة الريفية بسوق المزارعين، بما يجسد حياة السوق في الماضي.

وتستعرض الفعاليات العديد من الحرف اليدوية المرتبطة بالنخلة، ومحاكاة أنشطة المزارعين قديماً، وطريقة خراف التمور؛ وذلك بهدف تعريف الزوار بأنماط الحياة في الماضي بكل ما تحمله من تاريخ مجيد.

وكانت فعاليات الكرنفال قد انطلقت الأسبوع الماضي بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم وإشراف إمارة المنطقة، بالشراكة مع أمانة القصيم.وفق “أخبار 24”.

ويسعى المزارعون وتجار التمور من خلال الكرنفال الذي يستمر لمدة 25 يوماً، لتسويق أكثر من 45 نوعاً من التمور التي تشتهر بها المنطقة من إنتاج أكثر من 11 مليون نخلة.

“35 فعالية” بتمور “بريدة”

جديد المحليات
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