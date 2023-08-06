ماني يقود النصر أمام الرجاء المغربي

استقر الجهاز الفني للنصر بقيادة البرتغالي لويس كاسترو على الدفع بالمهاجم السنغالي ساديو ماني في تشكيلة الفريق الأساسية أمام الرجاء المغربي اليوم الأحد في إطار منافسات الدور ربع النهائي لكأس الملك سلمان للأندية.
وكان الوافد الجديد السنغالي شارك في جزء من مباراة الزمالك السابقة بالبطولة لعدم جاهزيته البدنية، خاصة أنه قد وصل إلى المملكة قبل المواجهة بساعات قليلة بعد اتمام صفقة انتقاله إلى النصر قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.
وكشفت مصادر خاصة لـ”سبورت 24″ أن الجهاز الفني للنصر قرر إشراك ماني في خط الهجوم من بداية اللقاء أمام الرجاء ليكون بجوار القائد رونالدو.
ونشر الدولي السنغالي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورًا من مشاركته في مران النصر معلقًا عليها: “جاهز لمواجهة الغد”
وكان كاسترو بدأ مباراة الزمالك الماضية بتشكيل مكون من نواف العقيدي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: آليكس تيليس – عبدالله مادو – علي لاجامي – سلطان الغنام، وفي خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – عبدالعزيز العليوه، وفي خط الهجوم: عبدالرحمن غريب – أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو. وفق “سبورت 24”.
وتُختتم اليوم منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 بمباراتين تجمع الأولى بين النصر والرجاء المغربي على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة في أبها عند السادسة مساءً، والثانية بين الشباب والوحدة الإماراتي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، عند التاسعة مساءً.