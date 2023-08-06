موسيماني: الكرة السعودية في تطور مستمر

تحدث المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي بيتسو موسيماني، مساء اليوم السبت، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الشباب، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.
وقال بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “المباراة ستكون مختلفة عن مرحلة المجموعات، هذه المرة لا بديل عن الفوز خلال الـ90 دقيقة، وبالتالي علينا الانتصار إذا ما أردنا الاستمرار في البطولة”.
وأكد أنه سيواجه فريقاً قوياً من الدوري السعودي، يمتلك لاعبين أكفاء ومدرباً رائعاً، سيكون لقاءً مميزاً بالنسبة لنا، والضغط يقع على الشباب وليس علينا، إذا فزنا سيكون الأمر جيداً، وإذا خسرنا فلن نواجه أي أزمة.
وأضاف: “لسنا مرشحين للفوز باللقب، خاصة أننا نواجه العديد من الفرق القوية والكبيرة، كنت أعلم أن المهمة صعبة للغاية في سبيل التأهل إلى دور الثمانية، ولكنها تحققت على أية حال، وكان الأمر رائعاً”. وفق “سبورت 24”.
وشدد على أن الدوري السعودي في تطور مستمر وحالياً يضم مجموعة من أفضل اللاعبين والمدربين على مستوى العالم، لكن فرقه أيضاً تأهلت بصعوبة إلى الدور التالي.
وأوضح مدرب الأهلي السابق، أن الجميع قاتل حتى الرمق الأخير في كل مباراة؛ الهلال والاتحاد والنصر والشباب، وسنقاتل في المباراة المقبلة وسنخلق صعوبات للفريق المنافس وبالتالي لن تكون مهمته سهلة.
وكان فريق الوحدة الإماراتي قد تأهل إلى ربع نهائي البطولة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة خلف الرجاء المغربي.