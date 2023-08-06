الهلال يُطيح بالاتحاد خارج كأس الملك للأندية

تأهل نادي الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف في إطار الدور ربع النهائي.
وسجل ثلاثية الهلال كل من سافيتش وسالم الدوسري ومالكوم في الدقائق 14 و45 3 و70، فيما سجل هدف الاتحاد الوحيد رومارينيو في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.
ومن المنتظر أن يواجه الهلال في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الشباب والوحدة الإماراتي غدًا.
أحداث المباراة:
بدأ الشوط الأول بتبادل السيطرة على الكرة من قِبل لاعبي الفريقين. وأرسل لاعب الاتحاد رمارينهو كرة عرضية في الدقيقة 7 ولكن أبعدها الدفاع.
وأرسل لاعب الاتحاد كريم بنزيما كرة في الدقيقة 9 لزميله مهند الشنقيطي ولكن تعثر الأخير وانتهت خطورة الهجمة. ومن ركلة ركنية نُفذت من يمين الملعب في الدقيقة 14 عن طريق نيفيز لاعب الهلال سجل سافيتش الهدف الأول لفريقه.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 21 بطاقة صفراء للاعب الهلال ميشايل ديلغادو بداعي تعمُّده السقوط للحصول على ركلة جزاء. وتوقف اللعب في الدقيقة 26 بعد إصابة اللاعب مهند الشنقيطي قبل أن يتلقى العلاج ويُستأنف اللقاء.
وسدد لاعب الهلال روبن نيفيز كرة في الدقيقة 34 ولكنها ارتطمت بقائم فريق الاتحاد. واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 44 بداعي عرقلة حارس مرمى الاتحاد غروهي للاعب الهلال ميشايل.
وسدد سالم الدوسري ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 45 1 بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو. وأرسل لاعب الهلال سالم الدوسري في الدقيقة 45 3 كرة عرضية رائعة لزميله مالكوم الذي سددها برأسه في الشباك من الخارج.
ورغم كل التوقعات بأن الاتحاد يستهدق التعويض في شوط المباراة الثاني إلا أن الهلال تمكن من السيطرة على الكرة في الدقائق الأولى من الشوط مثلما فعل في نهاية الشوط الأول.
ولم تكن سيطرة الهلال سلبية بل أنه هدد مرمى الاتحاد بشكل خطير في الدقيقة 48، عن طريق ميشايل الذي سدد كرة من الجانب الأيمن وكادت تخدع غروهي لكنها ذهبت أعلى من المرمي.
ورغم السيطرة الهلالية على الأجواء إلا أن في الدقيقة 55، تمكن الاتحاد من شن هجمة عن طريق كورنادو من الجانب الأيمن، الذى أرسل عرضية خطيرة نجح رومارينيو في تحويلها إلى داخل الشباك ليلقص الفارق إلى هدف واحد.
بعد الهدف حاول الاتحاد امتلاك الزمام في وسط الملعب، وشكل عددًا من الهجمات الخطرة، وفي الدقيقة 66، انطلق كورنادو بشكل رائع وكاد يشكل خطورة على مرمى الهلال لكن العائد لأداء الواجب الدفاعي سالم الدوسري تمكن من التصدي له.
وفي الدقيقة 70، تمكن الهلال من تسجيل الهدف الثالث له عن طريق الوافد الجديد البرازيلي مالكوم برأسية رائعة، بعد عرضية متقنة من ياسر الشهراني. وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة 75، أنقذ القائم فريق الهلال من هدف محقق بعد عرضية أكثر من رائعة من جوتا، تصدى لها المعيوف ثم اصطدمت بالقائم، وبعد متابعة رائعة من رومارينيو لكرة جوتا، اضطر البليهي لعرقلته مما دفع الحكم بعد العودة للفار لاحتساب ركلة جزاء.
وفي الدقيقة 80، أهدر بنزيما ركلة الجزاء بعدما اصطدمت بالقائم مرة أخرى، وكان المعيوف ارتمى في نفس الزاوية. وبعد إهدار ركلة الجزاء، حاول لاعبو الهلال السيطرة على الكرة بأكبر قدر ممكن من استهلاك الدقائق المتبقية من عمر اللقاء.