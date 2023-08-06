مالكوم: تأقلمت سريعًا.. وسعيد بانتقالي للدوري السعودي

أعرب البرازيلي مالكوم نجم الهلال الجديد، عن سعادته بفوز فريقه على الاتحاد 3-1 في المباراة التي جرت بينهما (السبت) لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.
وخاض مالكوم اليوم أولى مبارياته مع الهلال حيث قاده إلى نصف النهائي بتسجيل هدف وتقديم أداء مميز في الظهور الأول له أمام جماهير الهلال.
وقال مالكوم في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “سعيدً جدًا بهذه البداية مع الهلال، خاصة تمكني من التسجيل في أول مباراة كونها أيضًا كلاسيكو”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف مالكوم أنه شعر بالتأقلم سريعًا مع الفريق، وكذلك التجاوب بشكل فعّال مع تعليمات المدرب وهو ما ساعده في الظهور بهذا الشكل المميز.
واختتم: “جمهور الهلال صنع أجواء رائعة زادت من الإثارة التي شهدها اللقاء، سعيد أني جزء من الهلال والدوري السعودي، معربًا عن أمله في أن يكون جزءًا من صناعة الإنجازات للفريق”.