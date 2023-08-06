مهرجان “إبداعات جوفية” ينطلق بدومة الجندل

تنطلق اليوم (الأحد) فعاليات مهرجان الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية “إبداعات جوفية”، الذي يقام لمدة 3 أيام في المتنزه الغربي بمحافظة دومة الجندل، وذلك برعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز.
ويستهدف المهرجان الذي يشارك به 30 عارضاً من المزارعين ومنتجي الصناعات التحويلية والنحالين والأسر المنتجة دعم صغار المزارعين والحرفيين المهتمين ببعض الحرف المتعلقة بالصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية.
وتتضمن برامج المهرجان إقامة مجموعة من الورش الزراعية المتخصصة لتطوير المنتجين، وعدد من المحاضرات العلمية التي تستهدف المختصين والمهتمين بالقطاع الزراعي، إضافةً إلى مرسم وفعاليات ترفيهية للأطفال. وفق “أخبار 24”.
وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال إقامة المهرجان لتحقيق عوائد اقتصادية وتسويق منتجات النحالين والصناعات التحويلية، وتشجيع المزارعين والنحالين والأسر المنتجة على ترويج منتجاتهم.