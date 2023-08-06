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جديد المحليات > استقبال المُرشحين والمُرشحات للوظائف التعليمية
06/08/2023   11:40 ص

استقبال المُرشحين والمُرشحات للوظائف التعليمية

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بدأت إدارات التعليم بمناطق المملكة ومحافظاتها؛ ممثلة في إدارات الموارد البشرية، اعتباراً من اليوم (الأحد)، في استقبال مرشحي ومرشحات الوظائف التعليمية من المتقدمين والمتقدمات لـوزارة التعليم.

واستقبلت إدارات التعليم المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد، بالورود والحلوى، فيما وجه مديرو التعليم بتسخير الإمكانات كافة لخدمة المرشحين والمرشحات لإنجاح إجراءات المقابلات وعمل اللجان.

وستقوم إدارات التعليم بإجراء المقابلات الشخصية وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالكشف الطبي، واستكمال مطابقة الأوراق والمستندات المطلوبة للمرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية الجديدة للعام الدراسي الجديد 1445، البالغ عددها 11551 وظيفة بنظام العقود المكانية.وفق “أخبار 24”.

استقبال المُرشحين والمُرشحات للوظائف التعليمية

جديد المحليات
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