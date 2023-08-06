30 ألف ريال للوحة سيارة بـ”مزاد أبشر”

حصلت لوحة مطروحة بمزاد “أبشر” الإلكتروني للوحات المميزة، على مزايدات بـ 30.5 ألف ريال حتى الآن.
وحققت اللوحة (د و ن 9999) المزايدة الأعلى، تليها اللوحة (ر ر و 6666) التي حققت أكثر من 20.5 ألف ريال، ثم اللوحة (ي م ل 11) بأكثر من 17 ألفاً.
وبلغت المزايدات على 13 لوحة أخرى، بأكثر من 10 آلاف ريال لكل لوحة، من بينها اللوحات (م ع ك 13)، و(ق ب ع 333)، و(م ا ر 40)، و(ر ا م 3333).
وأبانت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة، مبينة أن المشاركة في المزاد تتم من خلال الدخول على المنصة واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، وبعدها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”. وفق “أخبار 24”.