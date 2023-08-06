بدء التقديم على “جدير”

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأحد)، بدء التقديم على برنامج “جدير” لاستقطاب وتأهيل المتميزين من حديثي التخرج وتدريبهم على رأس العمل في مجالات العمل داخل الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يستغرق 12 شهراً ويتكون من 4 مراحل رئيسية، تشمل تنمية المعارف العامة والتخصصية، وتطوير مهارات العمل مع الشركات وممارسة مهام العمل، كما يستند البرنامج في ذلك إلى تحقيق أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 المتمثلة باقتصاد مزدهر يسهم في إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة.
ووضعت الوزارة عددًا من الشروط لمن يرغب في الالتحاق بالبرنامج، تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة، وألا يكون قد مضى على تخرجه 4 سنوات.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه يجب ألا يقل المعدل العامّ عن 3 من 4 أو ما يعادلها، وأن يكون متفرغًا بشكل كامل للبرنامج، ومعادلة المؤهل إذا كانت الشهادة من خارج المملكة من الجهة المختصة، بالإضافة إلى حصول المتقدم على 5 درجات في اختبار الـ IELTS أو ما يعادلها في اللغة الإنجليزية.