ارتفاع أرباح “زين السعودية” بنسبة 221%

ذكرت شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية)، أن أرباحها ارتفعت إلى 687 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2023، بنسبة 221% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت الشركة إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 411 مليون ريال مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، مبينة أن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 430 مليون ريال بزيادة 9.81% عن إيرادات النصف الأول من 2022.
وأرجعت هذه الزيادة إلى النمو في إيرادات قطاع الأعمال، وخدمات الجيل الخامس، والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى النمو في إيرادات شركة “تمام للتمويل”، وارتفاع تكلفة الإيرادات بمبلغ 19 مليون ريال بنسبة 0.95%؛ وارتفاع دخل التمويل بمبلغ 36 مليون ريال على المبالغ المودعة كودائع ثابتة لدى البنوك.
وأبانت الشركة أنها حققت صافي ربح بلغ 124 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل صافي ربح 134 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2022 وذلك بانخفاض قدره 7.46%، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 233 مليون ريال مقارنة بالربع الثاني من عام 2022. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن ذلك الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الإيرادات بـ 186 مليون ريال بزيادة قدرها 8.43% عن إيرادات الربع الثاني من عام 2022، وذلك بسبب نمو إيرادات قطاع الأعمال، وخدمات الجيل الخامس، والخدمات الرقمية، وإيرادات شركة “تمام للتمويل”، إلى جانب انخفاض تكلفة الإيرادات بنسبة 4.81%.