أعلنت هيئة التراث إطلاق مشروع حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن دورها في حفظ وتوثيق التراث الثقافي للمملكة بكافة أشكاله.
وأوضحت الهيئة أن التراث غير المادي يشمل عادات الناس وتقاليدهم والممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية والتي هي الجزء المهم من تراثهم الثقافي.
وأشارت إلى أن المناطق المستهدفة في المرحلة الأولى تشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان ونجران.
ولفتت إلى أن أهداف المشروع تتمثل في الحصر الأولي لعناصر التراث الثقافي غير المادي في هذه المناطق، وحفظ العناصر من الاندثار، ودعم وتمكين وتطوير القطاع الثالث (الجمعيات والجهات غير الربحية).
وفق “أخبار 24”.